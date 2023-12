Daar zijn ze er al mee: Genk dient officieel klacht in en eist dat match opnieuw gespeeld wordt

KRC Genk heeft officieel een klacht neergelegd bij het Referee Department over wat er gebeurde in Anderlecht-Genk zaterdagavond. De regels werden niet gevolgd en ze eisen dat de match opnieuw gespeeld wordt.

Genk stuurde daar ook al een communiqué over: "Tijdens de wedstrijd op zaterdagavond tegen Sporting Anderlecht nam het referee team een verkeerde beslissing na een strafschopfase. Yira Sor trapte in de herneming een gestopte strafschop van Bryan Heynen binnen. Die strafschop had, volgens het reglement, hernomen moeten worden", klinkt het.

"KRC Genk dient hiervoor klacht in bij het Referee Department. Een correcte toepassing van het reglement en het herspelen van de wedstrijd is in deze de enige juiste beslissing."

Nu valt het af te wachten welke communicatie er was tussen ref Nathan Verboomen en VAR Jan Boterberg. Er zijn immers nog verschillende opties mogelijk. Was het door een onvoldoende kennen van de regels en hebben ze Verschaeren ook zien inlopen? Dan gaat het om een dwaling.

Is er in de communicatie tussen ref en VAR geen sprake van Verschaeren en/of Stroeykens, dan kan er gezegd worden dat het om een menselijke fout ging.