Kapitein Heynen aan basis van alle commotie: "Ik heb er geen woorden voor"

Bryan Heynen lag onbewust aan de basis van alle commotie na Anderlecht-Genk. Als de kapitein van Genk de strafschop gescoord had, was er geen vuiltje aan de lucht geweest. En Genk moest ook in eigen boezem kijken aangezien ze hun dominantie niet omzetten in meer doelpunten.

Maar bij de Limburgers was er alleen die ene fase die door hun hoofden spookte. “Ik heb geen idee waar ik moet beginnen”, stak Heynen van wal voor de camera van Eleven DAZN. “Ik heb er niet al te veel woorden voor." "Om eerlijk te zijn heb ik geen idee hoe de regels over strafschoppen in mekaar zitten, maar voor zover dat ik weet, moet die penalty gewoon opnieuw getrapt worden.” Heynen wou zich niet laten vangen in te grote woorden en blikte al vooruit. “Deze agressie en teleurstelling moeten we nu meepakken naar de volgende wedstrijd. We speelden vandaag een goede wedstrijd, kwamen verdiend voor en waren de betere ploeg. Zoals ik al zei: ik heb er geen woorden voor”, aldus Heynen.