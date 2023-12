Standard getergd door verschillende zaken na verlies in Mechelen: besluit van ref en VAR zal over de tongen gaan

Er lijkt zich een moeilijke periode aan te kondigen voor Standard. KV Mechelen beent de Rouches bij in het klassement na winst in het onderlinge duel. Een 2 op 12 voor de roodwitten uit Luik, die gezien de opeenstapeling van blessures serieus aan de bak mogen.

Dé cruciale fase uit de match speelde zich al af in het openingskwartier. De doorgebroken Bassette zette zich tussen Bokadi en de bal. Wanneer de Congolees de KVM-spits dan met de elleboog in de rug duwde, vond scheidsrechter Boterberg dat voldoende voor een uitsluiting. De VAR sprak hem niet tegen.

🟥 | Een vroege rode kaart voor Merveille Bokadi. 👀 #KVMSTA pic.twitter.com/COQoJnjtqX — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 20, 2023

Daar zal Standard wel wat over te zeggen hebben want het was toch slechts een lichte duw. Omdat Bokadi laatste man was, leverde het ook meteen een rode kaart op. Consequent was Boterberg alvast niet helemaal. Toen Bassette even later een zeker even harde duw kreeg in de zestien meter, bleef deze dan weer onbestraft.

Nog meer slecht nieuws voor Standard volgde. Hoefkens had al een paar blessuregevallen moeten opvangen en zag ook Djenepo en Ngoy uitvallen. Met een man meer dicteerde KV Mechelen de wet. Hairemans knalde op de paal. Bassette troefde op vinnigheid Laifis en O'Neill af en joeg de 1-0 wél tegen de netten.

© photonews

Na de koffie stuurde Hoefkens zijn troepen met een vernieuwd gameplan terug het veld op en zijn spelers konden daar toch al meer gewicht mee in de schaal leggen. Het was een open vraag: zou het volgende doelpunt de 2-0 of de 1-1 worden? Toch dat eerste, bleek halverwege de tweede helft.

Na balverlies van Price kon Laifis de voorzet van Foulon maar net stoppen. Zo belandde het leer wel in de voeten van Mrabti en de Zweed trapte genadeloos de 2-0 binnen. Standard was rijp voor de slachtbank. De 3-0 bleef eerst nog uit dankzij Bodart en de lat, maar Hairemans maakte die alsnog van op de stip na hands van O'Neill.