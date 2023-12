Arnaud Bodart teleurgesteld over reactie van Standard-spelers na rode kaart voor Bokadi

Arnaud Bodart kon niets doen aan de nederlaag tegen KV Mechelen. De doelman was tevreden over de tweede helft van zijn ploeggenoten, maar betreurde hun reactie op de uitsluiting van Bokadi.

Voor de vijfde wedstrijd op rij slaagde Standard er niet in om de drie punten te pakken. Dit keer namen de Rouches lukte het niet tegen KV Mechelen. De uitsluiting van Bokadi voor het kwartier hielp ook niet.

"Sinds de wedstrijd tegen Anderlecht hebben we het moeilijk. Het enige wat we wilden was de drie punten pakken, maar het werd meteen moeilijk door de rode kaart. Daarna leden we eronder en speelden we niet meer mee tot aan de rust. We zeiden dingen tegen elkaar in de rust en lieten iets anders zien in de tweede helft, maar dat hadden we meteen moeten doen", vertelde Arnaud Bodart bij Eleven Sports.

Voor de Standard-doelman is het moeilijk te zeggen of de rode kaart voor Merveille Bokadi de juiste beslissing was. Maar het was zeker het keerpunt van de wedstrijd.

"Het is moeilijk te beoordelen, het gaat zo snel. Ik weet niet of Merveille hem aanraakte. Laatste man, ik weet het niet. Het is niet alsof Bassette alleen tegen mij komt. Het is een 50/50 duel", analyseerde de Standard-aanvoerder.

Ondanks deze grote tegenslag toonden de spelers van Carl Hoefkens een goede mentaliteit in de tweede helft. Standard had net twintig zeer goede minuten gespeeld toen Mechelen de achterstand groter maakte.

"Als je dat doelpunt tegen krijgt, moet je niet twijfelen en naar voren gaan. Dat is wat ik niet begrijp, we speelden niet tot de rust. Zelfs met 10 man lieten we iets zien in de tweede helft. Dat is jammer, dat we het niet meteen deden", concludeerde een teleurgestelde Arnaud Bodart.