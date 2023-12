Standard mag play-off 1 vergeten en de reden ervoor is duidelijk

Standard staat na het verlies tegen KV Mechelen tiende, met reeds 9 punten achterstand op de nummer 6. Play-off 1 is dus heel ver weg. En als we naar het spelniveau kijken zelfs onmogelijk. De Rouches lopen al een heel seizoen achter de feiten aan en dat is niet verwonderlijk.

Je kan enkel meespelen voor de topplaatsen als je een deftige aanval hebt. Wel, de aanval van de Rouches heeft na 18 speeldagen 18 keer gescoord. Enkel KV Kortrijk doet slechter. Met 28 tegendoelpunten staat hun doelsaldo op -10. Dat is een statistiek die je meestal aan degradatieploegen doet denken.

Geen enkele keer konden ze dit seizoen winnen met meer dan één goal verschil, al zaten daar wel winstpartijen tegen Club Brugge, Anderlecht en Genk bij. Maar ze schieten zichzelf zo dikwijls in de voet tegen de kleinere clubs. Met weggeefgoals of met een domme actie zoals Bokadi tegen KV Mechelen.

Kanga, een beuker, maar geen topspits

Aanvallend gaan ze het dan niet rechttrekken. Wat wil je als je een spits gaat halen die vorig seizoen in de Duitse tweede klasse twee keer scoorde in 23 matchen. Wilfried Kanga is een beer, maar zijn fysiek maakt van hem nog geen goeie spits.

Hij houdt de verdediging wel bezig, maar met vijf goals in 17 matchen is het niet dat hij een steunpilaar is. En daar achter is het pas echt huilen met de pet op. Hayao Kawabe is de topschutter met 6 doelpunten, daarna heeft er niemand meer dan 2 gescoord. Een schrijnend gebrek aan scorende vermogen aan de boorden van de Maas.

Eigenaar 777 Partners hield de vinger op de knip en daar zie je nu het resultaat van. In de laatste dagen van de zomermercato leek er wel serieuze versterking aangetrokken te zijn, maar met 5 miljoen (de transfersom van Donnum), drie gratis spelers en vijf geleende spelers bouw je geen ploeg.

12 op 33 tegen mindere goden

Dat heeft Carl Hoefkens intussen ook ondervonden. Hij ligt onder vuur. Hij krijgt er niet elke wedstrijd hetzelfde vuur in. Zeker omdat Standard momenteel geen wedstrijden op kwaliteit, maar telkens op inzet moet winnen. Tegen de topteams lukt dat redelijk goed, tegen de mindere goden veel minder.

Of hoe noem je 12 op 33 in die wedstrijden? Zwaar gebuisd uiteraard. Met 10 op 21 tegen de topteams doen ze percentueel gezien in die matchen dus beter. Maar op enthousiasme alleen haal je geen play-off 1-plaats. En het ziet er niet uit dat er in de winter - het kalf lijkt wel al verdronken - nog veel gaat bijkomen, gezien het transferverbod.