Het verhaal van de bloempotten: ontslag nabij? Standard-trainer Carl Hoefkens maakt duidelijk of hij vreest voor C4

Carl Hoefkens moest het als trainer al eens ervaren bij Club Brugge: ontslagen worden. Is bij Standard eenzelfde scenario in de maak? De Rouches pakken slechts 2 op 12 en zakken weg in de middenmoot.

Dat de rode kaart voor Bokadi de match veranderde en hij voorts wel tevreden was met de strijdlust van zijn ploeg, wist Carl Hoefkens na de match in Mechelen te vertellen. De realiteit is wel dat Standard de laatste tijd weinig punten pakt, zakt naar de tiende plaats in de rangschikking en de top zes ver weg is.

In zo'n scenario's wordt er al snel naar de coach gekeken. "Bang voor een ontslag ben ik niet. Je weet als trainer dat je onder druk staat als je verliest. De bloemen zijn voor de spelers, zoals in de topaffiches die we thuis gewonnen hebben of bij ons gelijkspel in Anderlecht, waar we het goed deden. De bloempotten, die zijn voor mij."

Standard-fans blijven positief

"Ik weet dat het mijn taak is om dat op mij te nemen", gaat Hoefkens zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. De T1 van de Luikenaars ziet voldoende goede wil bij zijn spelers en ook de fans bleven na de afloop in Mechelen behoorlijk positief. "De reactie van de spelers en de supporters: dat is de basis."

Zeker die van de spelersgroep. "Over alle andere zaken kan ik niet beslissen. Ik kan niet de job van iemand anders doen. Hoe gedragen spelers zich wanneer ze in moeilijke situaties zitten, wanneer ze niet spelen? Daar houd ik mij mee bezig."

Hoefkens wil spelers die klaar zijn

Hoefkens haalt nog een goed voorbeeld aan. "Zoals Renaud Emond: hij had dit jaar nog niet gespeeld, maar is nu aan honderd procent ingevallen. Zo is het voor iedereen. Dat is profvoetbal. Het is niet altijd makkelijk, maar ik wil spelers die klaar zijn om voor Standard te spelen."