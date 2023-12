RWDM gaat nog in de problemen komen op deze manier en de zorgen vanuit de ziekenboeg zijn nog een pak groter geworden

RWDM heeft al 21 punten verzameld en als we kunnen afgaan op wat we gisterenavond zagen, gaan ze die allemaal nog goed kunnen gebruiken. Nu goed, de Molenbekenaren blazen ook warm en koud. Tegen Westerlo kan het straks al een heel ander verhaal zijn.

Al zullen ze wel diep in de reserves moeten gaan tasten, want hun hele verdediging ligt in de lappenmand. Segovia is voor de rest van het seizoen out, Le Joncour zal ook nog niet direct terug zijn en de blessure van Klaus gisteren zag er helemaal niet goed uit. De dokter moest met hem onmiddellijk naar het ziekenhuis.

Daar kwam nog bij dat die verdediging al op wankele poten stond. Hoe de eerste twee doelpunten werden weggegeven, daar krijg je zelfs bij de miniemen voor op je donder. "We waren gewoon niet klaar om tegen Club te spelen", zuchtte trainer Claudio Caçapa. "Neem die doelpunten weg en we hebben een goeie eerste helft gespeeld."

Zover wilden wij wel niet gaan, want RWDM was eigenlijk nergens. Op enthousiasme konden ze een paar keer in de buurt van Mignolet komen, maar voetballend deed het pijn aan de ogen. "Over 4 dagen hebben we een zeer belangrijke wedstrijd tegen Westerlo. Door Mercier te vervangen door Camara wilde ik meer snelheid en hij heeft gescoord, maar verder heeft niets vandaag gewerkt", gaf Caçapa nog toe.