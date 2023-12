Dikke maand geleden nog weggehoond, nu na 11(!) goals in zeven matchen de held van de supporters: "Denk dat we dat de 'voetbalkenners' nooit meer zullen zien doen"

Wat is er gefoeterd op Igor Thiago de voorbije maanden. Zelfs de eigen supporters van Club Brugge waren hem liever kwijt dan rijk. Maar het kan verkeren, wist Bredero ook al eeuwen geleden. En het is écht helemaal anders nu.

Tegen RWDM kwam Igor Thiago met een nieuwe masterclass. Op het uur had de Braziliaan zijn hattrick al weten vol te maken in Brussel. Meteen ook goed voor elf goals in zeven wedstrijden voor blauw-zwart over alle competities heen.

Negentien doelpunten in alle competities samen voor Igor Thiago

In totaal zat hij al aan 19 goals over alle competities heen. Straffe cijfers voor een spits die een dikke maand geleden nog zonder vertrouwen leek te zitten en door de eigen fans bijna werd weggehoond. Blauw-zwart leek op zoek naar een nieuwe spits, maar ondertussen is dat niet meer nodig.

Na Besiktas (2x), Standard, Zulte Waregem (2x), Bodo/Glimt en KAA Gent (2x) was Igor Thiago dus ook tegen RWDM bijzonder goed bij schot. En zo dikte hij zijn statistieken nog wat verder aan, waardoor de fans nu weer helemaal fan zijn van hem. Een bloemlezing:

Meteen de wedstrijd in handen genomen en in het eerste kwartier de basis gelegd van een ( hopelijk) 4de uitoverwinning. Geweldige 1ste helft van Igor Thiago. — JOHAN DE BOITSELIER (@JBoitselier) December 22, 2023

Oooh Igor Thiago, Oooh Igor Thiago 💙🖤💙🖤👍💙🖤💙🖤👍#RWDMCLU — Tiroler Schürzenjäger (@Zillertal_Lover) December 22, 2023

Denk dat we in België 'voetbalkenners' nooit meer iemand na een paar matchen gaan horen afschrijven. Igor Thiago Nascimento Rodrigues❤️ #RWDCLU pic.twitter.com/ITIxHN7O0W — Mathi🇧🇪 (@JeMathi7) December 22, 2023

IGOR THIAGO NIET NORMAAL 🥰🥰🥰 #RWDMCLU — Jarne (@Jarne_fcb) December 22, 2023