Besnik Hasi weet wat hij wil en is heel duidelijk over zijn toekomstplannen na vertrek bij KV Mechelen

Besnik Hasi kondigde onlangs aan dat hij bij KV Mechelen zal vertrekken na dit seizoen. Voorlopig heeft hij nog geen nieuwe club, maar wel al een zeer duidelijk toekomstplan.

Besnik Hasi maakte bij KV Mechelen al veel indruk dit seizoen. De coach pakte begin november over en plaatste zich nog bijna voor de Champions' Play-offs.

Maar aan alles komt een einde. De coach kondigde onlangs aan dat hij na dit seizoen geen coach van KVM meer zal zijn.

Besnik Hasi wil in België blijven

"Het is geen last die van mijn schouders valt, want ik neem een risico, aangezien ik geen club voor volgend seizoen heb. Je kunt wel zeggen dat ik goed werk heb geleverd en er dus wel interesse zal zijn, maar ik heb niets in handen", vertelde Hasi over zijn toekomst.

Hasi heeft trouwens al een best goed idee van hoe hij wil dat zijn toekomst eruit ziet. De coach zou graag in België blijven.

"Het zou spijtig zijn als ik volgend seizoen zonder werk zit, maar ik hou die twee zaken wel gescheiden. Ik word niet zo snel zenuwachtig. Nu kunnen mijn makelaar en ik wel spreken met andere clubs. Het buitenland is geen optie."

"Sinds januari kreeg ik al veel aanbiedingen uit het buitenland, maar ik heb mijn makelaar gezegd dat mij dat niet interesseert. Vroeg of laat zal ik nog wel eens naar het buitenland vertrekken, maar niet nu. Ik zou het liefst een paar jaar in België blijven", besluit Hasi.

Hij werd al enkele keren gelinkt aan KAA Gent, maar ontkende dat er contact was tussen hem en de club. Het blijft nog even afwachten om te zien waar hij volgend seizoen aan de slag gaat.