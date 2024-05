Hayen vertelt hoe de sfeer in de kleedkamer was na de match op Fiorentina en welk gevoel hij eraan overhoudt

Balen voor Club Brugge. Het verloor met 3-2 van Fiorentina, al had dat wel eventjes anders kunnen lopen.

Club Brugge had tot de blessuretijd en ondanks de rode kaart van Oneydika zo goed als zeker een gelijkspel op zak in Fiorentina, maar in de blessuretijd ging het toch nog fout en werd met 3-2 verloren.

Na afloop vertelde trainer Nicky Hayen hoe de sfeer in de kleedkamer was, de eerste momenten na de wedstrijd. “De sfeer was bedrukt”, zei de coach op de persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad.

Volgens Hayen waren daar twee redenen voor. “Er was natuurlijk de treurnis omwille van de late tegengoal. 2-2 was een goed resultaat geweest. Dat beseft iedereen. Maar er was meer. Ook het spel was niet goed. We hebben ons spel niet kunnen spelen en dat zorgde ook voor teleurstelling. Dat was dus ook een bron van ergernis.”

Eerste nederlaag onder Hayen

Het was voor het eerst dat het niet echt lukte zoals Club Brugge het zelf wou. “De tegenstander heeft daar natuurlijk ook mee te maken. De intensiteit die zij aan de dag legden, bracht ons in de problemen. Net zoals dat vroege doelpunt. We hadden nochtans gewaarschuwd voor hun buitenspelers die naar binnenkwamen om dan vanop afstand te trappen.”

En er was nog meer volgens Hayen. “Zo loop je al snel achter de feiten aan. We waren te statisch. In onze beste momenten kunnen we de intensiteit aan. De teleurstelling is ook dat we niet heel gevaarlijk zijn geweest.”