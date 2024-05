Vincent Euvrard promoveert niet met Zulte Waregem en is ontgoocheld: "Dat heeft zeker een grote rol gespeeld"

Zulte Waregem werd door Lommel uitgeschakeld in de Promotion Play-offs en is zo veroordeeld tot nog een seizoen in de tweede klasse. De ontgoocheling is groot bij coach Vincent Euvrard, die eerlijk is: "We hebben onze doelstelling niet behaald".

"Ik ben naar Zulte Waregem gekomen om de club terug naar de Jupiler Pro League te brengen dit seizoen. Dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat was de bedoeling van iedereen: staf en spelers. Als je dat niet haalt, dan is dat een ontgoocheling", reageert Vincent Euvrard.

"Anderzijds heb ik deze groep wel zien groeien in een bepaald proces. Ik ben ervan overtuigd dat er fundamenten zijn gelegd die voor succes kunnen zorgen in de toekomst. Maar nu kijk ik met ontgoocheling terug omdat we ons doel niet hebben bereikt. Dat doel was dit seizoen promoveren."

Blessurelast is een factor geweest in het niet behalen van de promotie

De coach van Zulte Waregem haalt de vele blessures aan. "Het is niet zo dat wij enkel slechte dingen hebben gedaan. We hebben sinds januari redelijk wat blessurelast gehad en dat heeft een grote rol gespeeld. Er zijn constant vijf tot zeven spelers out geweest en dat is zeker een factor geweest in het niet behalen van de promotie."

"Voor het overige waren onze laatste weken wel heel goed, heel stabiel. Zeker op defensief gebied waren we stabiel. Over dat groeiproces ben ik zeker en vast tevreden."

"Het is erg dat we nu niet promoveren. Elk seizoen dat je in tweede klasse zit is het moeilijk overleven. Dat is geen geheim. Alleen is er een proces dat je moet respecteren."