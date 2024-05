Bart Goor heeft nog één groot probleem met zijn Westerlo

Westerlo geeft vanavond STVV partij. Bart Goor wil na een reeks zonder zege eindelijk nog eens winnen.

Westerlo verloor op de vorige speeldag van de Europe Play-offs met 3-2 van KAA Gent. Een hoopgevende prestatie die ook een boost gaf aan het zelfvertrouwen.

“De spelers zelf beseffen dat ze hun visitekaartje hebben afgegeven. Ze speelden een prima wedstrijd, met alleen vermijdbare tegendoelpunten. Tegen STVV krijgen ze in het Kuipje een uitgelezen nieuwe kans op een overwinning”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Scoren is geen probleem, de zorgen liggen elders voor Goor en Westerlo. “Op scorend gebied hebben we niet te klagen. We mogen alleen niet zo veel doelpunten tegen krijgen. Als we de nul houden, ben ik er zeker van dat we een grote kans hebben op de drie punten. Want scoren doen we sowieso.”

In hetzelfde schuitje

Goor is tevreden over zijn team en ziet dat zijn principes goed opgepikt worden, ook al duurde het wel eventjes. “De spelers moesten ze onder de knie krijgen. Met beelden en veel aanwijzingen op training kon ik laten zien waar ik naartoe wilde. Ik wil dat mijn spelers voortdurend in beweging zijn.”

De complimenten kwamen er na de match tegen KAA Gent, maar Goor wil meer. “Hopelijk volgt nu eindelijk een resultaat en vooral een overwinning. De criticasters die zeggen dat we toch niets meer te winnen hebben, snoerden we de mond. Al vermoed ik dat STVV in hetzelfde geval verkeert.”