Hayen lijkt zijn keuze definitief gemaakt te hebben: afscheid in mineur dreigt voor speler die zichzelf buitenspel zette

Nicky Hayen is een trainer die duidelijke keuzes maakt en jongens beloont voor het werk dat ze opknappen. Sinds hij overnam bij Club Brugge heeft hij een duidelijk filosofie geïnstalleerd: werken en alles geven op het veld. Opvallend daarbij: de terug fitte Andreas Skov Olsen komt niet aan de bak.

Skov Olsen is na zijn vertrek naar Denemarken, omdat hij er een tweede opinie wou over zijn heupblessure, niet meer in actie gekomen bij Club. Tegen zowel Genk als Fiorentina zat hij op de bank, maar hij viel niet in. Dat is toch opmerkelijk gezien zijn status.

Zichzelf buitenspel gezet?

Als we Igor Thiago - wiens marktwaarde na zijn transfer naar Brentford opgelopen is tot 25 miljoen - even buiten beschouwing laten, is de Deense winger de man die potentieel het meeste geld kan opbrengen bij een transfer deze zomer.

Dat is ook de wens van de 24-jarige international, maar het zal zijn transferwaarde geen deugd doen dat hij in de beslissende fase van het kampioenschap amper gebruikt wordt. Michal Skoras heeft zijn plaats overgenomen. En toen die na de 2-2 gisteren naar de kant ging, koos Hayen met Casper Nielsen voor meer kracht op het middenveld.

Hayen ontkende dan wel dat er een discussie was tussen Skov Olsen en de medische staf, maar je vertrekt niet zomaar tijdens een Europese verplaatsing. Heeft hij zichzelf buitenspel gezet? Het is in ieder geval een enorme luxe als je Skov Olsen niet nodig lijkt te hebben.

Skoras doet zijn job

En als Hayen hem nog een belangrijke rol toedicht in de resterende matchen moet je hem toch ergens eens eerst een paar minuten laten invallen om ritme op te doen. Tegen Antwerp dit weekend? Dat zou best wel eens kunnen aangezien die zich vooral op de bekerfinale focussen en Hayen ook wel wat jongens zal roteren met amper twee dagen tussen de matchen.

Maar Skoras eruit zetten? De Pool heeft intussen al twee goals en twee assists in de Champions' Play-offs en is heel coachbaar voor Hayen. Niet de speler die enorm opvalt, maar wel gevaarlijk. En hij hoeft ook elke aanval niet de bal te hebben. Zo is Club meer onvoorspelbaar geworden. Hij doet zijn defensieve werk waardoor Kyriani Sabbe ook aanvallend zijn ding kan doen. Het ziet er niet naar uit dat Skov Olsen die rol snel zal overnemen.

Zo dreigt toch een afscheid in mineur voor Skov Olsen die in 2,5 jaar blauw-zwart wel fantastische cijfers kan voorleggen: 38 goals en 24 assists in 93 matchen. Maar ook niet de man was die Club prijzen bezorgde. En daar draait het toch nog altijd om in Jan Breydel.