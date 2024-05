Franky Van der Elst heeft belangrijk transferadvies voor goudhaantje van STVV

Matte Smets maakte dit seizoen al enorm veel indruk bij STVV. Het jonge talent mocht zelfs al een paar keer de aanvoerdersband dragen.

Matte Smets is één van de jonge talenten die coach Thorsten Fink veel vertrouwen heeft gegeven bij STVV. De verdediger maakte al veel indruk.

Hij miste nog geen enkele minuut in de competitie en ook niet in de beker. Ook mocht hij al drie keer de aanvoerdersband aantrekken.

Een zomers vertrek is daarom zeker niet uitgesloten. Franky Van der Elst geeft hem alvast wat transferadvies.

"Of hij naar de Bundesliga moet of een hoger aangeschreven competitie? Je moet altijd kijken naar de waarde van een ploeg", vertelde Van der Elst bij 'Rising Stars' van Eleven/DAZN.

"In het buitenland is de kans dan reëel dat ik tegen de degradatie moet vechten? Of is het een stevige middenmoter of zelfs nog beter?", moet Smets zich afvragen volgens Van der Elst.

"Ik zou toch proberen, want hij is nog jong, om een tussenstap te nemen. Misschien hier in de Belgische competitie", besluit hij.