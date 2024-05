Hans Vanaken spreekt klare taal waarom hij de strafschop nam tegen Fiorentina

Club Brugge keert ondanks alles ontgoocheld terug uit Italië. Een gelijkspel was zoveel mooier geweest als uitgangspositie.

Club Brugge was liever met een 2-2 dan een 3-2-nederlaag terug naar huis gekomen. Het voetbal dat blauwzwart de voorbije weken bracht kwam er niet meteen uit en voor Hans Vanaken was het ook niet duidelijk waarom dat niet lukte.

Ondanks de nederlaag mag blauwzwart volop geloven in zijn kansen om volgende week woensdag in eigen huis alsnog een ticket voor de finale van de Conference League af te dwingen.

In de eerste helft trapte de Brugse kapitein de penalty koelbloedig binnen. Over wie de strafschop zou nemen leek er helemaal geen discussie te zijn. “Ik sta eerste op de lijst dus nu neem ik de penalty’s. En hij ging goed binnen. Dat was ook op een belangrijk moment, zo net na die 1-0”, vertelt Vanaken aan Het Nieuwsblad.

Efficiëntie

Het tweede doelpunt krijgt Club echter veel te gemakkelijk binnen, al was Fiorentina op dat moment ook heel efficiënt bezig, net als blauwzwart. “We hebben alles gegeven om die 2-2 vast te houden, maar dat is jammer genoeg niet gelukt.”

“Maar volgende week in eigen huis is alles nog doenbaar. We moeten een doelpunt inhalen, dus we moeten terug de draad oppikken van de voorbije weken, ons voetbal brengen. Hopelijk lukt dat met het thuispubliek en kunnen we hen onder druk zetten.”