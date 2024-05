Sterkhouders Lommel richten heldere oproep aan supporters voor cruciale match tegen Deinze: "Dat is wat we nodig hebben"

Lommel maakt nog steeds kans op promotie naar de Jupiler Pro League. De volgende horde is de finale van de Promotion Play-offs tegen Deinze. Sterkhouders Lucas Schoofs en Jari De Busser hebben een heldere boodschap voor de supporters.

Er daagde afgelopen woensdag heel wat volk op voor de partij tegen Zulte Waregem. 4250 supporters, het was al even geleden dat het Soevereinstadion nog zo vol liep. Het enthousiasme in de tribunes stuwde de spelers vooruit.

"Ik heb hier indertijd voor 700 supporters gespeeld en nu voor pakweg 4.000 en dat voel je wel. Het is plots heel luid als je scoort en ook als ze beginnen door te zingen. Ik heb dat misschien nog maar twee of drie keer meegemaakt terwijl ik bij Lommel speel", vertelt Jari De Busser.

De spelers hopen dan ook dat er zondag opnieuw duizenden supporters naar het stadion komen voor de belangrijke heenwedstrijd tegen Deinze. "Dat is echt een topgevoel en ik hoop dat het zondag opnieuw zo zal zijn."

"Dat stuwt u vooruit, het is voor spelers lekker als het luider is dan anders. Ik vind het heel plezant en ik denk ook wel dat we daar goed op gaan", aldus De Busser.

Lucas Schoofs deelt de mening van zijn ploegmaat. "Als we een ronde verder gaan, zal er nog meer volk zitten. Dit is wat Lommel nodig heeft, wedstrijden waar het om gaat. Er zijn veel supporters en heel veel sfeer en dat maakt een wedstrijd op dit niveau leuk."

Opletten voor Deinze

Schoofs herinnert zich nog de nederlaag op Deinze en is op zijn hoede. "Ik denk niet dat Deinze onze zwarte beest is, maar we hebben nog wel een rekening openstaan na wat er daar is gebeurd. Ik hoop dat de jongens dat nog beseffen. We weten dat het een heel moeilijke tegenstander is en dat we zullen moeten opletten."