De grote comeback: Real Madrid-coach Carlo Ancelotti bevestigt geweldig nieuws over Thibaut Courtois

Thibaut Courtois kende dit seizoen al heel wat tegenslagen. Hij speelde nog geen enkele minuut, maar daar zal verandering in komen.

Nog voor het seizoen begon raakte de doelman al zwaar geblesseerd. Hij scheurde de kruisband in zijn linkerknie waardoor hij acht maanden out zou zijn.

Nadien, toen hij net weer met de groep mee begon te trainen, liep hij een scheur op in de interne meniscus van zijn rechterknie. Alweer een domper.

Maar zijn revalidatie loopt nu goed. Courtois zat op de bank tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München.

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti bevestigde nu dat Courtois weer tussen de palen zal staan. De doelman maakt zijn comeback tegen Cadiz op zaterdag.

"Het gaat goed met Thibaut en hij zal morgen spelen. Het is heel goed nieuws voor ons, net als de terugkeer van Eder Militao. Hij is erg opgewonden en we zijn allemaal blij dat hij kan terugkeren", vertelde hij volgens HLN.