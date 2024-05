Wie ging er allemaal in de fout bij tweede goal van Fiorentina? René Vandereycken legt het uit

De tweede goal van Fiorentina had Club Brugge best kunnen vermijden. Maar wie ging er nu allemaal in de fout?

Na afloop van de heenwedstrijd in Firenze sloeg Bjorn Meijer mea culpa voor het tweede doelpunt dat de thuisploeg scoorde. René Vandereycken zag echter dat niet alleen de Nederlander in de fout ging. “Bij de 2-1 zijn er drie jongens die niet vrijuit gaan. Eerst verspeelt Meijer de bal en bij het harde schot dat daarop volgt, begaat doelman Nordin Jackers naar mijn mening toch een technische fout”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Zijn lichaam zit al achter de bal. Hij moet geen save doen, maar moet die bal gewoon proberen te vangen of dood te maken zodat hij hem kan oprapen. Het was geen gemakkelijk schot maar de bal afweren met de armen was niet de juiste keuze.” Fiorentina favoriet Volgens Vandereycken gaat ook Mechele in de fout, door Belotti te gemakkelijk te laten draaien. “Daar had ik een blok verwacht. Het zijn zaken die Club Brugge kan meenemen naar de terugwedstrijd.” In het Jan Breydelstadion zal het anders moeten, zo beseft ook Vandereycken. “Ze zullen in Brugge gedoseerd moeten aanvallen en ik verwacht ook een offensiever middenveld, maar Fiorentina blijft de favoriet.”





