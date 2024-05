📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt Belgisch jeugdinternational binnen als eerste zomertransfer

Cercle Brugge heeft z'n eerste zomertransfer beet. De 18-jarige Alama Bayo komt over van RFC Seraing en ondertekent een contract voor vier seizoenen bij Cercle, tot juni 2028.

Alama Bayo is een aanvallende rechtsbuiten en U18 international voor België. In het verleden kwam hij onder meer al uit voor Standard de Liège, Eupen en Seraing. Dit seizoen speelde hij in de Challenger Pro League in totaal 22 wedstrijden, scoorde hij één keer en gaf hij drie assists.

Bij Cercle Brugge wordt het 18-jarige talent de eerste eerste zomertransfer met het oog op volgend seizoen. “Ik ben erg blij om deel uit te maken van de Cerclefamilie, een ideale maar grote stap in mijn ontwikkeling als profvoetballer. Ik wil graag iedereen bedanken voor het vertrouwen die ze in mij hebben. Ik voel me enorm welkom hier en ik kijk enorm uit naar wat volgend seizoen zal brengen”, aldus Alama Bayo in een eerste reactie.

Technisch directeur Rembert Vromant: “Cercle wil z’n huidige positie als opleidingsplatform voor jonge spelers in België en Europa bestendigen. Ons scoutingsteam is continu op zoek naar profielen met potentieel op de internationale markt, maar ook op de Belgische. Alama Bayo komt transfervrij over van Seraing en is een eerste offensieve versterking met het oog op de toekomst.”

“Met 18 jaar is hij nog jong, maar toch verzamelde hij al de nodige speelminuten op professioneel niveau”, gaat Vromant verder. “Hij is inzetbaar centraal in de spits maar ook op de flank en past in onze verticale speelstijl met heel veel transitiemomenten. Hij tekent een contract waarin we hem de tijd geven om te groeien.”