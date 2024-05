Jorne Spileers doodeerlijk na wonderbaarlijke assist op Igor Thiago

Jorne Spileers gaf een magistrale assist aan Igor Thiago. Al moest de Bruggeling achteraf wel een en ander bekennen.

Club Brugge vergooide in de blessuretijd een gelijkspel bij Fiorentina, in de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League.

“Het was moeilijk na de rode kaart”, vertelde Jorne Spileers bij Sporza. “We voelden dat zij moesten winnen door het thuisvoordeel. Al bij al doen we het goed, tot de bal met een beetje geluk voor de voeten van hun spits valt...”

Spileers zorgde met een heel knappe assist aan Thiago, toen Club al met zijn tienen stond, mee voor de 2-2. Al moest hij daarover wel iets bekennen achteraf.

Niet de bedoeling

“Voor de match was er gezegd dat we de ballen vanachter moesten droppen, dat zij daar moeilijkheden mee hadden. Ik zag geen oplossingen en wou gewoon wegperen. Thiago heeft het dan uitstekend afgewerkt.”

Ondanks de nederlaag ligt Club Brugge niet uitgeteld op het canvas. Het wordt moeilijk, maar zeker niet onmogelijk zo beseft Spileers ook wel.

“Fiorentina is thuis zeker en vast te pakken. Het is maar één goal verschil, we hebben niets te verliezen. Met onze supporters achter ons komt het normaal wel goed, ik heb geen stress voor de terugwedstrijd.”