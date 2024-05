Dromen mag? "Hoop dat Van Bommel nog trainer wordt van deze topclubs"

Mark van Bommel hielp Royal Antwerp FC vorig seizoen aan de dubbel. Dit jaar loopt het moeilijker, maar een prijs zit er nog altijd in.

Mark van Bommel pakte vorig jaar met Royal Antwerp FC de titel en de beker. Ook dit jaar kan hij nog in de prijzen vallen. Volgende week staat immers de bekerfinale tegen Union SG nog met stip in de agenda. Toch was dit seizoen moeilijker dan vorig jaar, al zal de loodzware campagne in de Champions League daar wel voor een groot deel tussen zitten. Toch lijkt Van Bommel The Great Old te zullen verlaten, ook al heeft hij nog een contract.

Bij Algemeen Dagblad kwam Van Bommel ter sprake in de podcast Panenka van Hidde Warmerdam en Sjoerd Mossou. Die laatste omschrijft de reputatie van Van Bommel als volgt.

“Kampioenschappen met PSV en Bayern München, grote successen, de WK-finale van 2010, irritante overtredingen, mekkeren tegen de scheidsrechter. Hij is een man die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Zelfs bij PSV is hij niet bij iedereen even populair, dat maakt Mark van Bommel een schitterend karakter in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.”

Bij PSV lukte het echter niet zoals hij zelf wou. Mossou wenst Van Bommel alvast een grote toekomst toe als trainer. ”Maar hij wilde iedereen zó kort op de huid zitten, dat mensen er gek van werden. Daar moet hij wel van geleerd hebben, want bij Antwerp heeft hij een historische prestatie neergezet. Ik hoop ook echt dat hij nog een geweldige trainerscarrière krijgt en dat hij over een paar jaar trainer wordt van Bayern München of AC Milan.”