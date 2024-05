Club Brugge geconfronteerd met een luxeprobleem? "Met de wedstrijd die hij gespeeld heeft, kunnen ze hem niet op de bank zetten!"

Club Brugge heeft donderdagavond op het veld van Fiorentina in de laatste minuten verloren (3-2). De Brugse doelman, Nordin Jackers, leverde opnieuw een opmerkelijke prestatie.

Nordin Jackers is sinds de blessure van Simon Mignolet aan het begin van de play-offs heel erg goed bezig. Donderdag tegen Fiorentina stootte Jackers eerst een Italiaans schot ongelukkig af waaruit de 2-1 volgde. Hij was niet altijd even comfortabel in zijn voetenwerk.

Toch wist hij gedurende de wedstrijd zijn verdediging gerust te stellen. Hij maakte meerdere reddingen, waaronder een gekrulde poging van Jonathan Ikoné in de 80ste minuut. Als Brugge dit 2-2-gelijkspel had kunnen vasthouden, zou het ook aan hem te danken zijn geweest.

In doel blijven

Alexandre Teklak is in ieder geval overtuigd van de doelman van blauwzwart. "Hij heeft meerdere reddingen verricht. We wisten dat dit het soort wedstrijden waren waarin ze erg op de proef zouden gesteld worden. Maar toch, je moet het maar doen!", klonk het op de RTBF.

Volgens Teklak, ondanks het feit dat Mignolet terug is, moet Jackers nu zijn plaats als basisdoelman behouden. "Na de prestatie die hij vandaag heeft geleverd, zullen ze hem niet op de bank zetten. Ik zou het moeilijk vinden om die beslissing te rechtvaardigen."