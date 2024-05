Marc Degryse heeft een heldere boodschap over de kansen van Club Brugge om de finale te halen

Club Brugge verloor donderdag met 3-2 de eerste halve finalewedstrijd van de Conference League. In eigen huis zal de scheve situatie rechtgezet moeten worden.

Club Brugge speelde in Firenze zeker geen slechte wedstrijd tegen Fiorentina, zo zag ook analist Marc Degryse. “Maar in een Europese halve finale moet alles juist zitten. Blauw-zwart verloor te snel de bal en slaagde er te weinig in om Thiago te bereiken. De 2-1-ruststand was redelijk gevleid”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Voor de analist is Fiorentina niet dat typische Italiaanse team en hebben ze dit seizoen een metamorfose meegemaakt. “In het begin van het seizoen was Racing Genk nog de evenknie van Fiorentina, maar ondertussen is die ploeg wel gegroeid en beter geworden. Van een Belgische ploeg mag je ook niet verwachten dat ze zomaar een Italiaanse subtopper opzij zullen schuiven.”

Finaleplek nog haalbaar voor Club

Zeker na de rode kaart voor Onyedika kreeg Club Brugge het ontzettend moeilijk, al viel dan plots ook het doelpunt van Thiago uit de lucht. “Je kan zeggen: Club Brugge boekte maximaal rendement in een lastige uitwedstrijd.”

Club Brugge bleef met tien overeind, in moeilijke omstandigheden. “In blessuretijd viel die 3-2 dan toch. Zuur. Maar geen man overboord. Het wordt aartsmoeilijk, maar een Europese finale blijft nog steeds haalbaar - als Club thuis ook zijn momenten grijpt”, is Degryse duidelijk.