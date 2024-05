Stevige wending bij Anderlecht: 'Riemer schuift op verschillende plekken in elftal'

Anderlecht geeft zondag Union SG partij. Het zou wel eens goed kunnen dat Brian Riemer stevig schuift in zijn basiselftal.

Bij RSC Anderlecht loopt de ziekenboeg leeg. Dreyer en Schmeichel staan weer op het trainingsveld, enkel bij Yari Verschaeren staan nog heel veel vraagtekens. Riemer zal hem echter niet laten spelen, als hij niet topfit is.

Volgens Het Laatste Nieuws komen Dreyer en Schmeichel weer in het basiselftal voor de match tegen Union SG. Coosemans terug naar de bank dus. Dolberg schuift door Dreyer weer naar het centrum, waardoor Luis Vazquez weer op de bank zit.

Centraal maakte Majeed Ashimeru een goede beurt tegen Cercle Brugge, waardoor het volgens de krant goed kan dat hij in deze play-offs voor het eerst mag proeven van een plaatsje in het basiselftal. Slachtoffer daarvan wordt Leoni of Delaney.

Een andere knoop die Riemer nog moet doorhakken is wat hij op links doet. Daar zijn Francis Amuzu en Mario Stroeykens de opties.

Of Verschaeren fit is voor de match van dit weekend, daar zou normaal in de loop van vandaag de nodige duidelijkheid over moeten komen.