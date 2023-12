Club Brugge gaat cashen op transfer Buchanan, eerste bod zal waarschijnlijk niet aanvaard worden

Tajon Buchanan gaat vertrekken bij Club Brugge, zoveel is zeker. Voor Inter is hij transfertarget nummer 1. Maar dat wil niet zeggen dat ze hem voor een peulschil kunnen weghalen bij blauw-zwart. Club wacht nog steeds op het eerste bod van de Italianen, maar zijn niet van plan zich te laten doen.

Buchanan is rond met Inter, hij heeft al een persoonlijk akkoord met de Italiaanse topclub bereikt. De 24-jarige Canadees kan er zich zowel sportief als financieel verbeteren. Maar met Club Brugge is er nog geen akkoord gevonden over de modaliteiten.

Door de financiële situatie van Inter willen ze hem deze winter eerst huren, met verplichte aankoopoptie. Die huur zou al behoorlijk hoog liggen. Het zou gaan om een huur van rond de 7-8 miljoen, maar Club wil in totaal meer voor de beloftevolle en polyvalente rechtse flank. Ze betaalden immers zelf zes miljoen voor hem.

Ronny Deila bevestigde gisteren al dat Buchanan niet geselecteerd was omwille van zijn transferperikelen. Op dit moment zou Club niet meteen een vervanger zoeken, want met Odoi en De Cuyper lijken ze genoeg gewapend op die positie.