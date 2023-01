Storck ziet factor geluk maar zet KVK wel op de rails: "Deze zege en die tegen Genk bezorgen ons geweldige teamspirit"

Bernd Storck heeft KV Kortrijk opnieuw op de rails gekregen. Dat met veel mentaliteit het geluk ook wat kan afgedwongen worden, is alleen maar mooi meegenomen.

Dankzij een overwinning in Leuven (2-3) is KV Kortrijk weggekomen van de degradatieplaatsen. Een overwinning die pas in het slot tot stand kwam en in dat laatste kwartier had de winnende treffer nog aan beide kanten kunnen vallen. "Dit was een open wedstrijd. Ik denk dat we de overwinning pakken met een gelukje", erkende de man die KVK naar een derde zege op rij (inclusief bekermatch) loodste.

Mentaliteit

Die cijfers komen uiteraard niet uit de lucht vallen. Bij de 1-1 en de 1-2 mag het dan wat hebben meegezeten, het is wel veelzeggend dat KVK in het slot opnieuw het verschil maakte. Een teken dat alle spelers er blijven voor gaan tot de laatste seconde. "Op basis van onze mentaliteit was de overwinning nog wel verdiend", vond Storck.

Kortrijk is uiteraard nog lang niet gered, maar heeft wel het momentum aan zijn zijde en wil nog verder oprukken. "Deze zege en die tegen Genk bezorgen ons een geweldige teamspirit en die lijn moeten we gewoon blijven doortrekken."