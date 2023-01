Na compliment van Brys moet Schrijvers met ploegmaats rechtkrabbelen: "Met mij persoonlijk gaat het steeds beter"

OHL moet weer rechtkrabbelen nadat het een tikje kreeg. Dat Siebe Schrijvers zich steeds beter aan het voelen is, is dan wel meegenomen.

De nipte thuisnederlaag tegen Kortrijk, na een derde tegendoelpunt op de valreep, was wel een harde klap. "Het was een dubbeltje op zijn kant. Als we sommige van onze mogelijkheden beter hadden uitgespeeld, hadden we gewonnen. Bij 2-2 gingen beide teams in het slotkwartier voor het winnende doelpunt. Nu viel het dubbeltje in de blessuretijd langs de voor ons verkeerde kant", zegt Siebe Schrijvers.

Voor OHL, dat de Europe Play-Offs ambieert, is dit absoluut niet het begin van 2023 zoals ze dat voor ogen hadden. "Dit komt wel aan. Het was het begin van een belangrijke periode met veel matchen, die eerste wedstrijd wil je dus zeker winnen."

In de wedstrijd geknokt

Toch is er ook goed nieuws. Na een zware achillespeesblessure maakt Siebe Schrijvers sinds een npaar weken opnieuw minuten. Na afloop van OHL-KVK had Marc Brys met een complimentje voor hem. "Schrijvers heeft zich in de tweede helft in de wedstrijd geknokt en kan terugblikken op een goede tweede helft", aldus de trainer van de Leuvenaars.

Een teken dat het met de ex-speler van RC Genk en Club Brugge opnieuw de goede kant uit gaat. "Met mij persoonlijk gaat het steeds beter. Ik voel me groeien en heb steeds minder pijn."