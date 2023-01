Nieuwkomers Brüls en Vormer wijzen Essevee de weg naar vertrouwen, positief voetbal en deugddoende driepunter

Zulte Waregem was door de zege van Seraing op zaterdag op bezoek bij Oostende opnieuw hekkensluiter in de Jupiler Pro League. En dus was het alle hens aan dek tegen KV Mechelen. Of dat spektakel zou opleveren?

Voor Mbaye Leye en Essevee begon het vervolg van 'Operatie Redding' met een thuismatch tegen Malinwa. Bij Zulte Waregem begonnen nieuwe aanwinsten Ruud Vormer en Christian Brüls meteen in de basis, bij de bezoekers was doelman Coucke ziek waardoor Thoelen in doel plaats moest nemen.

Dat er elektriciteit in de lucht hing? Dat was van meet af aan duidelijk, want Vormer en Brüls toonden de rest meteen de weg. Veel grinta, vertikaliteit in het spel en gebruik maken van de stootkracht om Mechelen het mes op de keel te zetten.

Snelle 1-0

Dat leverde al op na nog geen vijf minuten spelen. Na een fout op Vormer slingerde Rommens de bal perfect voorbij de muur in de bovenhoek: 1-0, een snelle voorsprong voor de thuisploeg. De 2-0 was in de eerste helft vaker naderbij dan de gelijkmaker, al mikte Schoofs vlak voor de koffie wel een bal op de dwarsligger.

Tussendoor had Essevee gezien dat het met branie kan spelen, al kwam er door de hoge druk op de bal af en toe wel een gevaarlijke oceaan aan ruimte achterin. Een tegendoelpunt werd vermeden, rusten deden we met 1-0 voor Zulte Waregem.

Nieuwkomers wijzen weg

Na de pauze kregen we de beste periode van Malinwa, dat meteen ten strijde trok. Walsh vond na een mooi hakje van Malede Bossut op zijn weg en ook Storm en co konden niet voor een gelijkmaker zorgen. Daarna bewees Brüls opnieuw dat hij meer dan vier cilinders in zijn motor zitten heeft, om zo de boel nog eens op sleeptouw te nemen.

En ook Vormer perste zijn citroen tot het einde uit. Met een van zijn laatste acties kon hij Lavalée tot een trekfout verleiden, waardoor Gano er vanop de stip 2-0 kon van maken. Diezelfde Gano kwam nog een paar keer in de buurt van de 3-0 en ook Sissako mikte nog op de lat.

De overwinning kwam echter niet in het gedrang, integendeel. Essevee pakte een verdiende overwinning en doet zo een goede zaak in het klassement. Het komt wat dichter op de veilige plaatsen, woensdag wacht een intermezzo in de Beker van België tegen STVV.