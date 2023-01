Steven Defour richt zich tot het bestuur van KV Mechelen: "Ik zie de concurrentie versterken en wij trappelen ter plaatse"

KV Mechelen leed een pijnlijke nederlaag tegen Zulte Waregem. Steven Defour wil snel zijn kern versterken want het degradatiespook loert achter de hoek.

Dankzij de overwinning van Zulte Waregem bedraagt het verschil tussen beide ploegen amper drie punten. Het wordt dus dringend tijd om punten te pakken. Al wil Defour vooral versterking om dit te realiseren.

"Of we in de degradatiestrijd zitten? We moeten zeker oppassen. Ik zie de concurrentie versterken en wij trappelen ter plaatse", geeft Defour aan.

Een duidelijke oproep van Defour die deze week twee spelers zag vertrekken. Peyre verliet de club voor een avontuur in het Midden-Oosten en Samuel Oum Gouet zit in de b-kern en het bestuur hoopt om hem zo snel mogelijk te verkopen.