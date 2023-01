2-0: Antwerp boekt belangrijke zege tegen AA Gent in strijd om top 4

Antwerp heeft thuis tegen KAA Gent een heel belangrijke zege geboekt in de strijd om de top 4. Tegen een rechtstreekse concurrent won Antwerp met 2-0 dankzij doelpunten van Janssen en Balkwisha. De bezoekers blonken vooral uit in de inefficiëntie voor doel.

Bij Antwerp verdween Michael Frey opnieuw naar de bank. Ook De Laet was er niet bij door een schorsing. Balikwisha mocht dan weer starten en ook Jurgen Ekkelenkamp was opnieuw beschikbaar. Bij Gent wijzigde Hein Vanhaezebrouck de ploeg op maar liefst vier plaatsen. Zo werden nder meer Owusu en Odjidja naar de bank verwezen en zat Hauge niet eens in de kern. De Sart en Kums vormden het centrale duo.

Het eerste doelgevaar kwam van de bezoekers, dat bij een overwinning de poort richting play off 1 weer helemaal had opengebroken. Cuypers kopte een voorzet terug tot bij Kums maar de aanvoerder kopte van dichtbij op de lat. De reactie van Antwerp was een schot van de opgekomen Avila maar die kon vanuit een heel schuine hoek Nardi niet kloppen.

Balikwisha was in de openingsfase in zijn sas en liet dat ook meermaals zien. Het was dan ook geen verrassing dat net hij al snel voor de 1-0 zorgde. Nadat een schot van Janssen werd weggewerkt kwam Balikwisha ingelopen om de rebound aan de rand van de 16 laag naast Nardi te plaatsen.

De malaise werd niet veel later nog wat groter voor AA Gent toen Torunarigha geblesseerd uitviel na een duel met Muja. Vanhaezebrouck moest al snel Godeau inbrengen.

Gent kreeg meer balbezit in de eerste helft maar had moeite met het creëren van doelgevaar terwijl Antwerp vergat om een paar keer goed uit te breken in de omschakeling.

Vlak na rust vergat Bataille om de score te verdubbelen alvorens de wedstrijd wat verwaterde en de duels harder werden. Janssen werd geschaduwd door Ngadeau en moest al te vaak het onderspit delven.

Halverwege de tweede helft was er toch nog eens ruimte voor Antwerp bij Muja op de rechterflank. Hij wachtte lang om te trappen en leek te laat te zijn omdat Godeau zich er nog voor kon gooien. De bal raakte echter de hand van Godeau, scheidsrechter D'Hondt was onverbiddellijk en wees naar de stip. Janssen zette de elfmeter om.

Enkele minuten voor de 2-0 zat Cuypers dichtbij de gelijkmaker maar hij raakte een voorzet heel slecht met het hoofd en besloot naast. Na de 2-0 leek Hjulsager te kunnen scoren voor de Buffalo's maar deze keer bracht Butez redding.

Gent trok in de slotfase nog wat meer naar voor maar kon Butez niet meer bedreigen. Door de overwinning komt Antwerp op gelijke hoogte met Union maar die spelen zondag nog de Brusselse derby. Gent ziet de roodhemden verder uitlopen en moet hopen op puntenverlies van Club Brugge tegen Racing Genk zondag om de top 4 niet helemaal uit het oog te verliezen.