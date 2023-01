Van Bommel blij met zege tegen Gent maar niet opgelucht: "Want dat was helemaal niet het geval bij ons"

Antwerp had in de competitie niet meer gewonnen sinds 20/10. Dat er nu tegen een rechtstreekse concurrent voor play off 1 gewonnen wordt, doet extra deugd in Deurne-Noord.

"We winnen tegen een ploeg die sinds 19/10 niet meer verloren heeft en sinds eind oktober geen doelpunt meer geslikt heeft. Dat toont hoe belangrijk en mooi deze zege is", beseft Antwerp-trainer Mark Van Bommel maar al te goed.

"Maar een opgelucht gevoel heerst er niet want dat zou betekenen dat we wat gefrustreerd of misnoegd rondliepen en dat was totaal niet het geval bij ons. Vorige week konden we evengoed winnen van Westerlo, voor de WK-break komen we mooi terug tegen Club Brugge en daarvoor tegen Anderlecht en Racing Genk hadden we ook kunnen winnen", analyseert de Nederlander de voorbije wedstrijden van Antwerp in de competitie.

Maar ook zaterdag had de wedstrijd na twee minuten helemaal anders kunnen lopen als Kums niet op de lat had gekopt. "We begonnen niet slecht maar het had inderdaad anders kunnen zijn. Maar we hebben met momenten wel aardig gevoetbald met een goede spirit en de spelers hebben ook hard gewerkt", vindt Mark Van Bommel.

Balikwisha Rode Duivel?

Voor de eerste keer sinds augustus wist Balikwisha nog eens te scoren nadat hij al heel wat blessureleed heeft gehad. "Er zit enorm veel potentieel in hem. Hij was heel goed begonnen en je ziet aan één bal dat hij een enorm goede voetballer is."

"In de beginperiode vond ik hem ook wel kans maken om Rode Duivel te worden maar dan viel hij geblesseerd uit. Ook tegen Club was hij geblesseerd maar ik hoop dat hij zich nu eens een langere periode mag tonen", besluit de Antwerpse oefenmeester.