Hein Vanhaezebrouck eerlijk: "Antwerp verdiende zege", maar "Die penalty? Het zal wel weer een grijze zone zijn zeker?"

AA Gent had zaterdagavond de kans om de poorten richting play off 1 weer helemaal open te breken maar de Buffalo's raakten niet voorbij Antwerp op de Bosuil.

De wedstrijd was nog niet goed en wel begonnen of AA Gent stond al 0-1 voor. Kums kopte van dichtbij echter op de lat. "Het kon helemaal anders gelopen zijn", beseft ook Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd. "Maar als je niet scoort... De eerste kans van Antwerp gaat er dan weer wel in", zucht hij.

"En dan voel je wat we al wel wisten. Dat enkele spelers nog niet op hun oude niveau zijn en enkele andere spelers niet op hun gebruikelijke niveau. Veel gaven we niet weg maar Antwerp toonde zich gretiger in de duels, had vaker de tweede bal en daarom vond ik die achterstand bij de rust nog wel terecht", is Vanhaezebrouck eerlijk.

Penaltyfase

De tweede helft werd dan weer getekend door een discutabele penaltyfase met hands van Godeau. "Ik wou net drie wissels doorvoeren en dat gebeurt dat. Het duurde drie minuten voor ze een beslissing hadden genomen. Normaal gezien duurt het drie minuten om een lijn te trekken bij buitenspel maar hier duurde het zo lang om een fase te beoordelen."

© photonews

"Het is een lastige regel, dat geef ik toe. Je hebt de interpretatie bewust/onbewust maar ook de natuurlijke positie van de arm. Als een speler een sliding inzet, is het natuurlijk dat eerst de benen komen, dan het lichaam en dan de armen vind ik maar ja... De uitleg zal wel zijn dat het een grijze zone was zoals altijd wanneer het wat moeilijk wordt? Ach, hopelijk krijgen we volgende keer wel een VAR-interventie mee", legt hij optimistisch de fase neer.

En ook na de 2-0 kreeg Gent nog een grote kans met Hjulsager. "Ons enige schot op doel", weet HVH. "Maar we hadden beter dat schot niet gedaan want als Hjulsager de bal opzij legt kan Depoitre hem gewoon binnen duwen. Maar al bij al was het toch te weinig om zulke wedstrijden te kunnen winnen", besluit hij.