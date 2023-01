Opdracht duidelijk voor Gent en Vanhaezebrouck voor plekje in top 4: "Dat is een must"

Tegen rechtstreekse concurrent Antwerp kon AA Gent niet dichter bij de top 4 komen. En dat maakt het er niet makkelijker op.

De derde plaats is al minstens 8 punten weg voor AA Gent. Zondag kan nummer 4 Club Brugge de kloof van 3 punten ook nog eens uitdiepen waardoor het alleen maar lastiger zal worden voor de Buffalo's om een felbegeerd ticket voor play off 1 te veroveren.

"De kloof is er maar er zijn nog 45 punten te verdienen. Als je achtervolgt, moet je meer punten pakken dan diegene voor je. We zullen geen 45/45 neerzetten maar vermijdbaar puntenverlies kan je best laten", doelt Vanhaezebrouck op het 0-0 gelijkspel tegen Standard op de vorige speeldag.

"We hadden toen 17 kansen terwijl zij maar één eer aan onze zestien zijn geweest. Zoiets moet je absoluut vermijden nu. De komende twee thuiswedstrijden zijn must-wins. Daar moeten we 6/6 halen (tegen Kortrijk en Charleroi) en dan kunnen we kijken of we dichterbij de concurrentie kruipen", oordeelt Hein Vanhaezebrouck.