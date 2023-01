Oostende moet kelk met negen tot bodem ledigen tegen erg efficiënt Seraing

Oostende en Seraing speelden aan de Belgische kust een belangrijk degradatieduel tegen elkaar. En dat leverde toch wel iets bijzonder op.

In voetbal kan het soms raar lopen. Dat was op zaterdag niet anders in de Diaz Arena van KV Oostende, dat hekkensluiter Seraing ontving in een belangrijk duel onderaan voor beide ploegen waarin veel op het spel stond.

Nieuwe aanwinst Matej Rodin kreeg van coach Thalhammer meteen een stekje in de basis bij Oostende, dat aantrad in een driemansverdediging. Bij de Luikenaars kregen we enigszins de verwachte namen op ons bord.

Efficiënt Seraing

Oostende was de hele wedstrijd baas, zeker in de eerste helft toonde Seraing helemaal niet thuis en waren het de Kustboys die zich vooral mochten aanwrijven dat ze amper één keertje wisten te scoren. Zeker Ambrose was een aantal keer ongelukkig in de afwerking.

De 1-0 was er na twee minuten al gevallen, toen Bätzner een corner kon afwerken en zo de thuisploeg op rozen wist te zetten. Maar het tweede doelpunt viel dus nooit, waardoor Seraing aan één kans genoeg had voor de 1-1 via Mvoué bij de rust.

Oostende met negen

Na de pauze hetzelfde spelbeeld: Oostende baas, Seraing efficiënt. Een kwartier voor tijd was het Vagner die met een schot overhoeks voor de 1-2 zorgde. Niemand die dat op dat moment zag aankomen, want het was de tweede kans voor de Luikenaars.

In de slotfase moest Oostende nog helemaal de kelk tot de bodem ledigen, want in enkele dolle minuten werden Urhoghide én D'Haese uitgesloten bij de thuisploeg. Vagner miste nog de kans op de 1-3, maar Seraing pakt wel een héél belangrijke driepunter in operatie redding.