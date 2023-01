Protocolaire voorzitter van KVO gaat nog stapje verder: "Opnieuw een kapitein op dit schip zetten"

Frank Dierckens, de voorzitter van KV Oostende, kwam zaterdagavond met een post in de Facebookgroep van de kustploeg met een boodschap richting supporters.

De nederlaag tegen Seraing was volgens Frank Dierckens de druppel die de ketel liet overlopen. Daags na zijn uitspraken op Facebook gaat hij nog wat verder. “Het was niet ondermaats. Het was gewoon beneden alle maat. Na de match ben ik direct naar huis gegaan om even af te koelen en na te denken. Er moet iets gebeuren”, klinkt het bij het Nieuwsblad.

Dagelijkse leiding en controle is er niet door de Amerikaanse eigenaar of de vaak afwezige Executive President Gauthier Ganaye. “Ik heb ondertussen een afspraak gemaakt met de Amerikaanse bazen. Het is tijd dat er eens een grondige evaluatie gebeurt van de werking van deze club. KVO vaart te stuurloos rond.”

Voor Dierckens heeft de club een echte baas nodig. “Er moet opnieuw een kapitein op dit schip komen. Iemand die iedereen op zijn plichten kan wijzen: het management, de technische staf en de spelers. Iedereen moet eens in de spiegel kijken en zijn verantwoordelijkheid nemen.”