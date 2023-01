Opnieuw spektakel in Oostende? Alle hens aan dek voor Kustboys tegen hekkensluiter

Er zakken dit seizoen drie en misschien wel vier ploegen uit de Jupiler Pro League en dus is het voor iedereen onderaan alle hens aan dek.

KV Oostende staat momenteel vijftiende, met amper zes punten meer dan hekkensluiter Seraing. Een belangrijk duel dus voor beide ploegen.

Volgens de statistieken zullen er zaterdag zeker goals vallen in de Diaz Arena. We hebben er alvast alle vertrouwen in dat het er meer van KVO zullen zijn 😉

