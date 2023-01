Standard sleept toch nog punt uit de brand thuis tegen STVV na match zonder veel kansen

Standard en STVV hebben de punten gedeeld in de eerste match in de Jupiler Pro League in 2023.

Standard kreeg STVV over de vloer voor de eerste match van 2023. STVV had in de laatste drie matchen op Sclessin twee keer gewonnen en een keer gelijk gespeeld. STVV had ook de tweede beste verdediging in de competitie na Racing Genk.

En dat was te zien aan het spelbeeld want Standard had wel de bal, maar echt tot kansen kwam het niet. Na 20 minuten kon Standard toch een beetje dreigen, maar de kopbal van Laifis ging nog zeker een metertje over.

© photonews

Verder was er heel weinig te beleven qua kansen, er waren vooral veel duels maar STVV hield het achterin goed gesloten. Een logische 0-0 bij de rust dus. Na de rust speelde Standard richting de spionkop en dat was er aan te zien.

Plots 0-1

Standard drukte STVV als meer en meer achteruit, maar veel kansen kwamen daar opnieuw niet van. Maar op het uur was daar toch plots de goal, al viel die bij STVV. Hashioka zette voor vanop rechts, Bruno haalde uit in de zestien, maar raakte de bal eigenlijk helemaal verkeerd. Hayashi stond op de goede plek en duwde binnen. Bokadi zorgde ervoor dat de Japanner niet buitenspel stond.

© photonews

Standard moest komen, maar een bal binnen de palen krijgen bleef heel moeilijk. Laifis kopte een vrije trap over, Ohio schoot nipt naast na een aflegger van Perica. Standard leek op een nieuwe nederlaag af te stevenen.

Toch nog een punt voor Standard

Maar de bij STVV ingevallen Bauer ging onder een lange bal door en trapte dan ook nog eens naast de bal. Canak kon oppikken en Perica nog de 1-1 verdiende 1-1 aan te bieden. Standard blijft zo zesde, STVV staat nu op plek acht, veel van de ploegen rond zich moeten nog spelen.