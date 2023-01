Net geen stunt voor Hollerbach en STVV: "Jammer van de manier waarop"

Bernd Hollerbach leek op Sclessin met de overwinning te gaan lopen, maar Standard kon in extremis nog gelijk stellen.

De stunt op bezoek bij Standard met een zeer gehavende ploeg was bijna een feit voor Bernd Hollerbach en STVV. “Een groot compliment aan mijn ploeg”, zei de trainer aan Het Belang van Limburg.

“Met iets meer geluk hadden we de drie punten mee naar Sint-Truiden genomen. De jongens waren natuurlijk teleurgesteld in de kleedkamer, maar ik heb hen gezegd dat ze Luik met opgeheven hoofd kunnen verlaten.”

De manier waarop het doelpunt viel was natuurlijk jammer. “Eigenlijk hebben we hier nauwelijks een kans weggegeven. Jammer dat we helemaal op het einde dan toch nog dat tegendoelpunt slikken op een lange bal. Desondanks ben ik trots op mijn ploeg.”