Trekt Ameen Al-Dakhil (STVV) naar Burnley? "Er zijn veel geruchten en we zien wel in de toekomst"

De Belgische verdediger (20) speelt sterk en geniet interesse uit het buitenland.

Ameen Al-Dakhil, geboren in Irak en op 5-jarige leeftijd naar België gekomen met zijn ouders, speelde met STVV tegen zijn ex-club Standard, waar hij tot januari 2022 speelde.

Al-Dakhil is sinds zijn transfer naar STVV niet meer uit de verdediging weg te denken. Tegen Standard verdedigde hij weer goed, maar een fout van ploegmaat Bauer zorgde voor de 1-1 van Standard in de blessuretijd.

"We stonden goed in blok en hadden ons doelpunt gemaakt. Het is heel jammer dat we die tegengoal dan nog slikken. Het was heel fijn om terug te zijn op Sclessin", zei de verdediger achteraf bij Sporza.

Door zijn sterke prestaties wordt de interesse in Al-Dakhil steeds groter. Burnley en Vincent Kompany zouden hem naar Engeland willen halen. "Of ik weg wil uit Sint-Truiden? Er zijn veel geruchten en we zien wel in de toekomst. Voorlopig speel ik gewoon mijn wedstrijden aan 100% inzet", besloot Al-Dakhil.