Antwerp gelanceerd voor stevige maand? "Dit was beste benzine"

Na het gelijkspel op het veld van Westerlo is Antwerp erin geslaagd om opnieuw te winnen in de Jupiler Pro League. En dat vertrouwen is nodig voor wat hen te wachten staat..

Antwerp kon al van 20/10 niet meer winnen in de competitie. Dat er nu tegen een rechtstreekse concurrent voor play off 1 gewonnen wordt, doet deugd. "Enorm veel deugd", klinkt het zelfs uit de mond van Antwerp-kapitein Toby Alderweireld. "We staan voor een uitdagende maand maar we zijn goed begonnen met drie punten tegen een goed Gent."

Die uitdagende maand bevat een verplaatsing naar Genk voor de beker, daarna naar Union voor de competitie. En Antwerp moet ook nog in januari tegen Standard en Anderlecht spelen om februari aan te vangen tegen Club Brugge en Racing Genk.

"We kunnen nog beter. Dit was enkel de beste benzine om de motor te laten draaien", waarschuwwt Alderweireld alvast de tegenstand. "De organisatie en wilskracht is er maar het kan beter. Het is goed dat Balikwisha zich kan tonen, hij is een van die spelers die het verschil kunnen maken. Nu volgt er woensdag een belangrijke wedstrijd", besluit Alderweireld.