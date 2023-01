Thoelen waarschuwt ploegmaats bij KV Mechelen: "Het is vijf voor twaalf, maar sommigen beseffen dat niet"

KV Mechelen zit op en naast het veld in de problemen. De financiële situatie noopt er hen toe om spelers te verkopen en intussen zijn er ook degradatiezorgen. Doelman Yannick Thoelen roept zijn ploegmaats op om een tandje bij te steken.

Het verlies tegen Zulte Waregem deed pijn Achter de Kazerne. "We begonnen niet scherp genoeg aan de wedstrijd. Die eerste goal valt eigenlijk uit het niets", aldus Thoelen in GvA. "Rommens schiet die bal fenomenaal binnen. Daarna waren we volledig de kluts kwijt. In de tweede helft beginnen we iets beter, maar dan krijgen we die strafschop tegen. Ik vond het heel licht, maar de ref en de VAR oordeelden anders.”

KV Mechelen krijgt wel nog drie punten voor de match in Charleroi, maar de situatie blijft zorgwekkend. “We moeten eens goed in de spiegel kijken, want sommigen lijken niet te beseffen dat het 5 voor 12 is. Januari zal nog heel belangrijk zijn. Deze zure nederlaag kunnen we wel snel doorspoelen, omdat de wedstrijden elkaar nu in ­sneltempo opvolgen.”