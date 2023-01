Bij Zulte Waregem voelden ze meteen het verschil: "Onverklaarbaar, maar hangt al hele week totaal ander gevoel in de groep"

Zulte Waregem pakte tegen KV Mechelen een heel belangrijke zege. Met dank aan nieuwkomers Christian Brüls en Ruud Vormer. Nicolas Rommens voelde deze week meteen al een andere sfeer in de kleedkamer.

Vormer is een persoonlijkheid die weet wat er nodig is om te winnen. Zo liet hij Rommens zelf de hoekschop trappen die leidde tot de eerste goal. ''Met Ruud Vormer en Christian Brüls hebben we nu twee jongens erbij die zorgen voor meer diepgang en dus voor meer gevaar", aldus Rommens in HLN. ''Zij konden allebei ook die vrijschop nemen, maar Ruud zei me meteen: ""trap jij maar, jongen''. Omdat hij gezien had dat ze er van mijn voet goed in gingen op training."

Rommens zag het verschil deze week. "Ja, het is bijna onverklaarbaar, maar er hangt al een week lang een totaal ander gevoel in onze groep. Natuurlijk maakt één zwaluw de lente niet, deze zege moet wel het begin zijn van onze wederopstanding. Zo'n man als Vormer, die maakt in alle opzichten indruk. In de kleedkamer is hij heel open, en heel bescheiden. En ook Brüls is met open armen door ons ontvangen. Hij voegt als schakel tussen middenveld en aanval enorm veel kwaliteit toe. Alle credits voor Ruud en Christian na deze overwinning, ook omdat ze ons team gewoon veel beter doen voetballen."