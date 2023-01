Had Burgess ook rood moeten krijgen? "Nee, de fase wordt juist beoordeeld"

Bij Anderlecht beklaagden ze zich over twee maten en twee gewichten na de match tegen Union. Moussa N'Diaye kreeg rood voor een fout op Lazare, maar Burgess zou volgens hen hetzelfde gedaan hebben bij Amuzu.

Maar daar gaat ex-ref Tim Pots niet in mee. "De fase waarin Burgess geel krijgt, werd correct beoordeeld”, vindt Pots in HLN. “Het grote verschil met die andere fase is dat Amuzu de bal nog niet onder controle heeft op het moment dat hij wordt aangelopen. Meer nog: hij heeft de bal zelfs niet eens in het bezit."

En dat maakt een groot verschil. "Al dan niet controle over de bal hebben, is één van de criteria bij het beoordelen van dergelijke fases. Een uitzondering kan worden gemaakt als een speler vlak voor doel vrij staat en wordt gehinderd vlak voor hij een pass zou kunnen ontvangen. Dan kan je stellen dat een haast zeker doelpunt werd belet. Hier was dat dus niet zo.”