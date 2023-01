Achtergrond bij situatie Van Crombrugge: financiën als belangrijkste reden, maar ook schrik voor vertrek toptalent

Hendrik Van Crombrugge wordt met ferme hand richting uitgang geduwd bij Anderlecht. Een beslissing die hard aankomt, zeker als het over de kapitein van je ploeg gaat. Maar het hing eigenlijk al veel langer in de lucht.

Van Crombrugge is na zijn contractverlenging in 2020 één van de grootverdieners bij Anderlecht geworden. Anderlecht had hem in 2019 onder gunstige voorwaarden weggelokt bij Eupen, maar gezien zijn status en prestaties wilde Van Crombrugge een jaar later al een upgrade. Die kreeg hij ook, met dien verstande dat Anderlecht hem eigenlijk al vroeger ten gelde wou maken.

Verbruggen ongeduldig

In de zomer van 2022 had het bestuur er niets op tegen gehad indien er een ploeg was gekomen die de volle pot wou betalen voor hun doelman. De financiën zijn dan ook de belangrijkste reden waarom HVC moet vertrekken. Met Jan Vertonghen hebben ze iemand in huis die perfect de kapiteinsband kan overnemen. En met Bart Verbruggen een toptalent dat stond te trappelen om zijn plaats in te nemen.

Die laatste had deze zomer al een aanbod van Vincent Kompany gekregen om naar Burnley te komen. Dat kon nog afgescheept worden met beloftes, maar die moesten wel nagekomen worden. Daar werd Anderlecht door zijn entourage ook aan herinnerd. Verbruggen moest spelen of komende zomer zou hij zijn conclusies trekken.

Financiële realiteit

Voormalig keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar is altijd grote fan geweest en zit nu bij Burnley. Maar ook Frank Boeckx, de huidige doelmannentrainer van paars-wit, is onder de indruk van de 20-jarige Nederlander. En dus werd de beslissing in onderling overleg met de technische staf gemaakt. Van Crombrugge kan nu nog 4 miljoen opbrengen, maar Verbruggen zou gezien zijn leeftijd straks nog een grotere marktwaarde krijgen en... kost veel minder.

Met jongens die de financiën kunnen spekken, loopt het nu eenmaal niet vol in het Lotto Park momenteel. Zeno Debast ja, maar die willen ze ook liever nog niet kwijt. De financiële realiteit zegt echter iets anders. Anderlecht moet een meerwaarde gaan creëren op zijn spelers of ze geraken nooit meer uit de financiële put. Met Verbruggen willen ze dan ook niet aan kapitaalsvernietiging doen.