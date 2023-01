Fans van Union maken de nederlaag van Anderlecht nog pijnlijker

Union nam de overhand van stadsgenoot Anderlecht en won met duidelijke 1-3 cijfers. De fans van Union maakte de nederlaag nog extra pijnlijk.

"6-0, game, set en match", stond op het spandoek dat de fans van Union ontrolden na het laatste fluitsignaal. Een verwijzing naar de 6de overwinning op rij in de derby tegen Anderlecht. De laatste keer dat Anderlecht kon winnen van Union was in februari 2021. Anderlecht won in het kader van de Croky Cup toen met 0-5 op het veld van de toenmalige tweedeklasser.

Sinds dan enkel maar overwinningen voor Union. De heenmatch in augustus werd met 2-1 gewonnen en vorig seizoen werd er tweemaal in de competitie en tweemaal in Play-Off 1 gewonnen.