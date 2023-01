Verbruggen overtuigt in rol van eerste doelman bij Anderlecht: "De match duurde tien minuten te lang, 1-1 was prima resultaat geweest"

Bart Verbruggen werd door de kijkers van Eleven verkozen tot 'Man van de Match' in Anderlecht-Union. Een keeper die er drie tegen de netten kreeg... Maar er viel zeker iets voor te zeggen.

Verbruggen lijkt onder Riemer de nieuwe nummer 1 te worden in doel. Anderlecht wil kapitein Hendrik Van Crombrugge zelfs verkopen om de loonlast naar beneden te halen. Verbruggen verrichtte knappe reddingen op pogingen van Adingra, Nieuwkoop en Vanzeir, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven toen Puertas alleen voor hem verscheen. De tweede van Union was nog pijnlijker, want het schot van Lynen week twee keer af.

"Jammer, maar eerlijk gezegd had ik niet het gevoel de bal nog zou vallen", aldus Verbruggen. "1-1 was hier een prima resultaat geweest. Die rode kaart heeft de match inderdaad bepaald. Ik heb het nog niet teruggezien, maar als de VAR zegt dat het correct was... We hebben echt een goed gevecht geleverd, maar de wedstrijd duurde tien minuten te lang."

Verbruggen heeft nu dus een nieuwe status binnen Anderlecht. "Ik wist sinds gisteren dat ik ging starten en daar ben ik heel blij mee. Ik heb er hard voor gewerkt en van gedroomd sinds ik hier aankwam. Dat de nieuwe coach veel vertrouwen heeft in mij? Ja, daar kan ik enkel dankbaar voor zijn. Nu het hoofd opheffen en met volle overtuiging naar Brugge..."