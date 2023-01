Lynen hielp Union aan zesde zege op rij tegen Anderlecht: "Hier hadden we twee-drie jaar geleden niet eens aan moeten denken"

Union wist nu al voor de zesde keer op rij van buur Anderlecht te winnen. Deze keer zorgde Senne Lynen met een afgeweken afstandsschot voor de doodsteek. De middenvelder, die vorig seizoen nog geblesseerd was, beleeft een droom.

“De eerste helft spelen we heel gecontroleerd. De rode kaart van Anderlecht veranderde de hele match", aldus Lynen, die ook al de prachtige assist op Puertas gaf. "Tijdens de rust zeiden we vooral dat we geduldig moesten blijven. We krijgen dan een tegendoelpunt op een slecht moment, maar dat veranderde niets. We moesten hetzelfde blijven doen. Wij hebben bijvoorbeeld tegen Club Brugge ook tegen tien man gespeeld. Dat lijkt makkelijker, maar dat is niet zo."

Union heeft zoveel vertrouwen dat ze op elk moment rustig blijven. "Een tegendoelpunt brengt ons niet van de wijs, we blijven gewoon gaan. De bal week tweemaal af bij mijn goal, maar ik zag hem mooi de winkelhaak ingaan. Dat dit onze zesde zege op rij is tegen Anderlecht? Ja, daar hadden we twee, drie jaar geleden niet eens aan moeten denken. Een dikke pluim voor de hele club en de supporters, dit is een moment om nooit te vergeten."