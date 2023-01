Riemer kijkt ook naar scheidsrechterlijke beslissingen: "Twijfelachtige fases... De ref had een grote impact op de wedstrijd"

Bij Anderlecht deed de nederlaag tegen Union pijn. Misschien zelfs het meeste pijn van alle zes in de laatste twee jaar gezien het wedstrijdverloop en de mentaliteit die ze lieten zien. Maar ook de ref werd met de vinger gewezen.

Brian Riemer wikte en woog zijn woorden, maar je zag aan alles dat hij niet blij was met het optreden van Bram Van Driessche en zijn team. "Tien minuten voor tijd dacht ik nog voorzichtig dat we het gingen doen. We konden hen stil houden. En dat meer dan 85 minuten met tien man. Ik ben heel trots op de spelers. Ze pushten elkaar door een barrière en dat is heel belangrijk in de opbouw van Anderlecht vandaag. Ik zag spelers die ervoor wilden vechten. Maar ik heb hartpijn voor onze fans. We hadden elk detail voorbereid, we waren zo vol zelfvertrouwen.... De scheidsrechterlijke beslissingen waren 'game changers' vandaag."

De rode kaart voor N'Diaye als belangrijkste beslissing. "Ik heb het nu teruggezien en ik vond het een harde beslissing. Zeno is terug in het midden en kon nog terugkeren. Er moest nog heel veel gebeuren voor de speler van Union ging scoren en dan neemt hij die beslissing zo ver van de goal... De fase met Amuzu was soortgelijk en dat Burgess slechts geel krijgt, vind ik ook twijfelachtig. De beslissingen van de ref hadden een impact op het spel. Je ziet dat trouwens veel dat als er in zulke wedstrijden zoveel kaarten vallen."