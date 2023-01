Bondsparket heeft minnelijke schikking klaar voor N'Diaye

Moussa N'Diaye werd in het duel tussen RSC Anderlecht en Union SG met een rode kaart van het veld gestuurd.

De rode kaart van N’Diaye viel al in de eerste minuten van de wedstrijd. De scheidsrechter stuurde hem van het veld, al stelden heel wat mensen zich er vragen bij.

Het bondsparket doet nu een voorstel tot minnelijke schikking aan N’Diaye. Hij wordt één week geschorst, weliswaar voor 1 jaar met uitstel. Hij krijgt ook een effectieve boete van 500 euro.

Daarmee lijkt het bondsparket min of meer toe te geven dat de rode kaart eigenlijk overdreven was. Als N’Diaye in het komende jaar nog een schorsing oploopt, komt er een extra weekje bij.