Van Crombrugge kreeg wel heel duidelijk signaal: "Mij is gezegd dat het het beste voor iedereen is dat ik vertrek"

Tijdens de match lekte het al uit: Anderlecht wil Hendrik Van Crombrugge verkopen. Opmerkelijk feit als je midden in het seizoen je kapitein van de hand wil doen. Iemand die tot nu toe alles speelde ook. Van Crombrugge bevestigde na de match alles in de mixed zone.

Van Crombrugge kreeg van hogeraf te horen dat de club hem het liefst in januari nog verkoopt. "De club moet keuzes maken om op middellange en lange termijn weer financieel gezond te worden", aldus de doelman. "Het blijkt dat ik niet meer in de plannen van de club pas. Mij is gezegd dat het het beste voor iedereen zou zijn als ik vertrek. Daar kan ik me enkel bij neerleggen. De club snapt dat."

Natuurlijk is het geen leuk signaal als je moet vertrekken omdat je te zwaar op de loonlast drukt. "Maar zolang ik hier ben, zal ik het belang van de spelersgroep behartigen, zoals ik dat de voorbije vier jaar ook deed. Ik kwam vier jaar geleden aan met ambitie en een verwachtingspatroon. Dat kreeg een zware dreun toen Kompany vertrok. Het is dit seizoen al heel woelig geweest, maar ik heb vertrouwen in deze coach en in de technisch directeur. Als andere mensen ze ook maar hun werk laten doen. Ze zijn heel capabel."